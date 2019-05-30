Тренера по армрестлингу в Жамбылской области подозревают в хищении 8 млн тенге

Расследование продолжается.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области установлен факт хищения тренером по армрестлингу управления физической культуры и спорта областного акимата, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

- Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 8 млн тенге, выделенных на командировочные расходы, путем предоставления фиктивных авансовых отчетов. В связи с полным признанием вины и заявлением о применении ускоренного досудебного производства процессуальное задержание не применялось, - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!