Тренера по армрестлингу в Жамбылской области подозревают в хищении 8 млн тенге
Расследование продолжается.
Фото : Zakon.kz30 мая 2019, 16:34
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области установлен факт хищения тренером по армрестлингу управления физической культуры и спорта областного акимата, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
- Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 8 млн тенге, выделенных на командировочные расходы, путем предоставления фиктивных авансовых отчетов. В связи с полным признанием вины и заявлением о применении ускоренного досудебного производства процессуальное задержание не применялось, - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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