Рынки Алматы не будут работать в день выборов

Алматинские бизнесмены демонстрируют высокий уровень электоральной культуры.

Еще пять рынков Алматы поддержали инициативу о том, чтобы 9 июня сделать выходным днем, передает Zakon.kz.

Вчера, 29 мая, руководство четырех рынков мегаполиса - "Ак булак", "Турксиб", "Арлан" и "Керуен" выступило с инициативой сделать день выборов 9 июня нерабочим днем. Таким образом будут предоставлены все возможности десяткам тысяч людей, работающим на рынках, использовать свое законное право, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, отдав голос за будущего Президента страны.

И уже сегодня эта инициатива получила свое достойное продолжение – к ней присоединились еще 5 рынков: "Казына", "Юпитер", "Рахат-2", "Салем" и "Кенжехан", входящих в состав алматинской барахолки.

По словам директора торгового дома "Юпитер" Евгения Игумнова, принять участие во всенародном голосовании и выбрать нового президента Казахстана - долг каждого сознательного гражданина.

- Мы решили сделать День выборов, 9 июня, санитарным днем, для того чтобы наши арендаторы смогли принять участие во всеобщем голосовании, - сказал Евгений Игумнов. - В этом плане продавцы торгового рынка нас полностью поддержали, поскольку они также понимают всю важность и значимость события. Таким образом, в июне текущего года у наших предпринимателей появится дополнительный выходной день.

Директор торгового дома напомнил, что предприятие работает с 2000 года. После проведенной реконструкции и модернизации универсальный рынок стал торговым домом на 106 торговых мест с количеством работников около 150 человек.

Директор одного из крупнейших рынков Казахстана "Кенжехан-2" Рахметжан Сеитов также поддержал идею о введении санитарного дня на время выборов.

- Пропускная способность рынка в будние дни от 3 до 4 тысяч человек, - рассказывает Рахметжан Сеитов. - В выходные его посещают 5-6 тысяч человек. Когда мы пришли на это место, здесь был пустырь, и за пять лет нам удалось создать более 1300 рабочих мест, на которых занимаются реализацией товара более трех тысяч человек. В этом нам активно помогало государство. Создавалась вся необходимая инфраструктура, строились дороги.

- Совместным решением с нашими арендаторами мы решили объявить 9 июня санитарным днем, для того чтобы каждый предприниматель смог пойти на избирательный участок и отдать свой голос за достойного кандидата в Президенты РК. Мы все вместе должны выбрать будущего Президента Казахстана, для того чтобы в нашей стране не повторилась история соседних государств с распрями и конфликтами. К счастью, мы живем в спокойном многонациональном государстве на равных правах, и каждый имеет возможность заниматься своим делом, - добавил он.

Директор торгового центра "Салем" Бауыржан Маметов также поддержал инициативу коллег сделать 9 июня выходным днем. На сегодняшний день в торговом центре, модернизированном в 2014 году, создано 380 рабочих мест и достойные условия для работников.

- Наши предприниматели изъявили желание принять участие в голосовании за кандидатуру на пост Президента Казахстана, - говорит Бауыржан Маметов. – Будущее нашей республики зависит от каждого казахстанца. Поэтому все должны принять активное участие в определении будущего Лидера страны и политики, которую он будет воплощать в жизнь.

Директор универсального рынка "Казына", на котором трудятся порядка 400 человек, Болат Асылханулы утверждает, что арендаторы даже обрадовались после того как узнали, что 9 июня, День выборов, объявлен нерабочим днем, поскольку они хотят проявить свою гражданскую активность и отдать свой голос за будущего лидера страны.

- Мы поддерживаем решение наших коллег о том, что 9 июня наш базар будет закрыт, - сказал директор рынка "Рахат kz" Садвакас Умирзаков. - В это время мы будем проводить парково-хозяйственную деятельность, мелкий ремонт, уборку. Хотелось бы пожелать всем нашим арендаторам, чтобы они приняли активное участие в выборах Президента Казахстана.

По его словам, на территории рынка трудится около 80 человек. В день его посещает не менее 500-600 человек, желающих приобрести электроинструменты и другие товары, необходимые в домашнем хозяйстве.

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