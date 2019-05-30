Обновлен список видов деятельности, в которых обязательно применение онлайн-ККМ
Контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных вводятся с 1 октября 2018 года.
Управление государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы уведомляет, что в соответствии с приказом от 16 августа 2018 года №758 о внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах", в соответствии с которым 1 октября 2018 года расширяется перечень видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики должны применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных.
Перечень видов деятельности с обязательным применением онлайн ККМ, расширен следующими видами деятельности:
1. Продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств;
2. Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств;
3. Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей;
4. Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей;
5. Оптовая торговля напитками;
6. Оптовая торговля фармацевтическими товарами;
7. Торговля текстильными изделиями;
8. Торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом;
9. Торговля одеждой;
10. Розничная торговля фармацевтическими товарами;
11. Торговля часами и ювелирными украшениями;
12. Деятельность ломбардов;
13. Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
14. Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
15. Деятельность рекламных агентств;
16. Деятельность по организации азартных игр и заключения пари;
17. Деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемая уполномоченными организациями.
В связи с чем налогоплательщики, осуществляющие вышеперечисленные виды деятельности, обязаны с 1 октября 2018 года применять ККМ с онлайн-передачей данных.
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