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Пожар произошел в кафе в центре Алматы

Возгорание оперативно потушили, людей эвакуировали.

Фото : Zakon.kz30 мая 2019, 18:48

Пожар произошел в Алматы в четверг, 30 мая, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло в центре Kausar Plaza по улице Богенбай батыра, уг. ул. Чайковского. На втором этаже центра располагается кафе Basilic, где и началось возгорание. Находящихся в здании людей эвакуировали, возгорание оперативно ликвидировали. По предварительной информации, причиной стали проблемы с электропроводкой.

Официальных комментариев от ДЧС пока не поступило.


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