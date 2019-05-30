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Токаев озаботился вопросами разводов в Казахстане

Глава государства дал ряд соответствующих поручений.

Фото : pixabay.com30 мая 2019, 19:22

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал растущее количество разводов в стране, передает Zakon.kz.

Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и АП поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП – это пособие государства именно нуждающимся, - написал глава государства в своем твиттер-аккаунте.

Читайте также: Почему многодетные семьи жертвуют браком ради получения АСП


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