Токаев озаботился вопросами разводов в Казахстане
Глава государства дал ряд соответствующих поручений.
Фото : pixabay.com30 мая 2019, 19:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал растущее количество разводов в стране, передает Zakon.kz.
Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и АП поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП – это пособие государства именно нуждающимся, - написал глава государства в своем твиттер-аккаунте.
Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и АП поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП – это пособие государства именно нуждающимся.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 30 мая 2019 г.
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