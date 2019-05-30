Токаев озаботился вопросами разводов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал растущее количество разводов в стране, передает Zakon.kz.

Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству и АП поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП – это пособие государства именно нуждающимся.