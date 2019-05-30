В Атырау открылся Центр правоохранительных и примирительных услуг

Стоит отметить, что Центр правоохранительных услуг начал свою деятельность полтора года назад, в текущем году учреждение было переименовано и расширило спектр оказываемых услуг населению.

Бывший Центр правоохранительных был переименован в связи с расширением спектра оказываемых услуг населению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Сегодня, 30 мая, состоялось торжественное открытие Центра правоохранительных и примирительных услуг. В церемонии приняли участие первые руководители надзорных и контролирующих органов, областного суда, Департамента юстиции и акимата Атырауской области.

Стоит отметить, что Центр правоохранительных услуг начал свою деятельность полтора года назад, в текущем году учреждение было переименовано и расширило спектр оказываемых услуг населению.

- В Центре дополнительно открылся кабинет психолога, судебный кабинет, а также кабинет членов Комиссии по судебной этике. Новые услуги призваны улучшить качество оказываемых услуг населению, - рассказала старший помощник прокурора Атырауской области Луиза Карина.

Отметим, что до переименования в Центре работали квалифицированные юристы, адвокаты, медиаторы, судебные исполнители, нотариусы, сотрудники полиции, пробации и прокуратуры. Все услуги здесь сконцентрированы по принципу одного окна.

- Сегодня каждый житель Атырауской области имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. И это просто отлично, что правоохранительные структуры региона ежедневно стараются создать все необходимые и удобные для граждан условия, - отметил в своей поздравительной речи первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов.

В этот же день в Центре правоохранительных и примирительных услуг прошел День открытых дверей с участием прокурора Атырауской области, председателя Атырауского областного суда, и.о. начальника Департамента полиции области, руководителя Департамента государственных доходов области, руководителя Департамента юстиции области и заместителями акима города Атырау. В этот день консультации по интересующим вопросам получили около 50 жителей города Атырау.

Напомним, что Центр правоохранительных и примирительных услуг расположен по адресу: город Атырау, улица Сатпаева, дом 25.

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