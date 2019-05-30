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Чем рискуют любители кофе, рассказали врачи

Существует опасность развития настоящей зависимости от кофе.

Фото : pixabay.com30 мая 2019, 20:42

Регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости от напитка, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн. Об этом пишет РИА Новости.

Врач отметил, что при отказе от кофе могут развиться симптомы, схожие с теми, которые появляются у человека при похмелье.

- Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительности, снижение работоспособности, — приводит агентство "Москва" слова специалиста.

По словам нарколога, подобные симптомы также испытывают люди, страдающие от алкогольной или наркотической зависимостью.

Кроме того, кофе противопоказан при наличии сердечно-сосудистых болезней, например, артериальной гипертензии или нарушений сердечного ритма, при глаукоме и заболеваниях желудка, добавил врач.


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