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Пятиэтажка горит в Таразе

Площадь составила 1200 квадратных метров.

Фото : pixabay.com30 мая 2019, 21:49

Вечером в четверг, 30 мая, в Таразе произошел пожар, огонь охватил всю крышу пятиэтажного жилого дома, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 19:34 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в мкр. 5. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 19:38 происходило открытое горение кровли жилого дома по всей площади.

Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 171 человек, в том числе 42 детей и спасено 20 человек, из них 5 детей.

Из-за сохраняющейся угрозы перехода огня с кровли на квартиры в 19:55 минут пожару присвоен третий, наивысший ранг. Организовано три участка пожаротушения, сформирован оперативный штаб пожаротушения, которым осуществляется поквартирный учет жильцов.

Всего в очаг пожара подано 4 ручных ствола, привлечено 62 человека личного состава и 17 единиц техники ДЧС.

Принятыми мерами в 20:50 пожар локализован на площади 1200 кв.м. В данное время тушение пожара продолжается.


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