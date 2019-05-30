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Двое детей погибли в ДТП в России: у грузовика были казахстанские номера

Погибшим близнецам было по шесть лет.

Фото : pixabay.com30 мая 2019, 21:53

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, передает ТАСС.

- В результате ДТП водитель автомобиля Nissan - женщина 1973 года рождения - получила легкий вред здоровью. Ее пассажиры - два мальчика в возрасте шести лет - погибли, - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Авария произошла около 18:30 н-с на трассе Санкт-Петербург - Морье во Всеволожском районе: автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По данным УГИБДД, грузовик зарегистрирован в Казахстане.

Женщина после ДТП доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка.


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