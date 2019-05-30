Двое детей погибли в ДТП в России: у грузовика были казахстанские номера
Погибшим близнецам было по шесть лет.
Фото : pixabay.com30 мая 2019, 21:53
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, передает ТАСС.
- В результате ДТП водитель автомобиля Nissan - женщина 1973 года рождения - получила легкий вред здоровью. Ее пассажиры - два мальчика в возрасте шести лет - погибли, - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Авария произошла около 18:30 н-с на трассе Санкт-Петербург - Морье во Всеволожском районе: автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
По данным УГИБДД, грузовик зарегистрирован в Казахстане.
Женщина после ДТП доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка.
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