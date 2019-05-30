Спасший сослуживцев солдат из Актюбинской области стал инвалидом

Звания и погоны ему уже никогда не получить. Неизвестно, способен ли он вообще теперь работать.

В Актюбинской области родители солдата-срочника хотят привлечь к ответу все руководство воинской части. Дело в том, что их сын вернулся из армии инвалидом. После пулевого ранения в ногу Амандык Калиев навсегда получил увечье. И вот теперь семья негодует, что никто из начальства за это не ответил. Более того, ЧП все это время тщательно пытались скрыть, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Амандык Калиев мечтал о военной карьере и офицерской форме. Поэтому и пошел служить в армию. Но звания и погоны ему уже никогда не получить. Неизвестно, способен ли он вообще теперь работать. Парень получил увечье как раз на службе. И вспоминать о том злосчастном дежурстве больше не хочет. В тот вечер по ним начали стрелять.

Кулян Калиева:

– Они вчетвером стояли в суточном наряде. Рядом был офицер. Неожиданно кто-то стал стрелять в них. Офицер и один срочник успели скрыться. Сын же схватил автомат стрелявшего солдата и стал с ним драться. В это время пуля попала ему в ногу.

После этого Амандык перенес 8 месяцев в госпитале и 13 сложнейших операций, но лучше не стало. Из-за множественных переломов голени парня готовят к инвалидности. Такого поворота никто не ожидал. Родители надеялись, что здоровье восстановят и поэтому, говорят, не поднимали скандал. Но теперь требуют полноценного расследования.

Кулян Калиева:

– Требую, чтобы командиры воинской части публично рассказали о том, что произошло. Как мой сын спас офицеров, которые в тот день дежурили. Спас своих сослуживцев ценой своего здоровья! Все это время никто из части даже спасибо не сказал. Даже не извинился!

Пока под суд попал только другой солдат-срочник. Он как раз и стрелял из автомата и получил 8 лет, но подал на апелляцию. А вот офицеров под следствием не оказалось. По словам Калиевых, с самого начала ЧП пытались скрыть и не предавать огласке. Никаких подробностей в части не раскрывают и сейчас.

Талгат Абдиров, командир воинской части № 52859 г. Караганды:

– Материалы находятся в суде второй инстанции. Пока решение суда не вступит в законную силу, от дальнейших и каких-либо комментариев воздерживаемся.

Пока неизвестно, какую группу инвалидности получит Амандык Калиев. Это уже будет решать специальная комиссия. Родные уже собирают все необходимые бумаги. И как только закончится эта волокита, семья намерена подавать в суд на военных Караганды.

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