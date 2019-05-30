Экс-глава Комитета водных ресурсов задержан в СКО

Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Экс-руководителя областного филиала РГП Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства задержали сотрудники Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как рассказал руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагали, основная задача филиала заключается в обеспечении поливной и питьевой водой. На балансе организации числятся три гидросооружения.

— Возможности указанных гидроузлов позволяют ежегодно подавать потребителям до 400 млн кубометров воды, но фактически водоотдача в настоящее время достигает лишь 10%. За год своей работы на этой должности руководитель филиала не внес ни единого конструктивного предложения по улучшению водоснабжения в области, — отметил Асхат Жумагали.

Он говорит, что руководителя организации подозревают в том, что вместо исполнения своих должностных обязанностей госслужащий получал деньги от своих подчиненных и не только.

— Похищал средства из бюджета по фиктивным командировкам, госзакупкам, а также похищал денежные средства с сельхозтоваропроизводителей. Похищенные деньги конвертировал в доллары. Подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время дело будет направлено в суд, — говорит Асхат Жумагали.

Вероятнее всего, речь идет о Серикжане Жакаеве, пару месяцев назад его арестовали. В уголовный суд города дело в отношении его пока еще не поступило.

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