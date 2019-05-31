Ракета "Протон-М" со спутником "Ямал-601" стартовала с Байконура

Запуск прошел успешно.

30 мая в 22 часа 42 минуты со стартового комплекса 200-ой площадки космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601", передает МИА "Казинформ".

Пуск состоялся в точно назначенное время и прошел в штатном режиме. Отделяющиеся части ракеты-носителя упали в заданных районах Карагандинской области, Алтайского края России и в акватории Тихого океана.

В соответствии с циклограммой полета, на 590-ой секунде после старта произошло отделение разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом от третьей ступени ракеты "Протон-М". Отделение самого спутника от разгонного блока должно произойти примерно через 9 часов после старта с Байконура.

Прямая трансляция с запуска ракеты "Протон-М" началась за час до запуска, во время которого сотрудники пресс-службы космического центра "Южный" показали видеоролики о подготовке РКН и ответили на вопросы зрителей прямого эфира.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".

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