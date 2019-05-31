В Усть-Каменогорске бомжи разоряют контейнеры для раздельного сбора мусора

Они растаскивали оттуда картон и другие отходы.

Жители многоэтажек, расположенных на улице Карбышева, в один прекрасный день не досчитались новых мусорных контейнеров, которые не так давно установили. Об этом сообщает YK-news.kz, передает Zakon.kz.

Расследование показало, что неожиданную экспроприацию произвел сам владелец контейнеров.

- Жильцы указанных домов стали писать на нас жалобы, - пояснил директор ИП "Чистое небо" Берик Аксайлаков. - Дело в том, что лица без определенного места жительства вскрывали эти контейнеры и растаскивали оттуда картон и другие отходы. Мы несколько раз заменяли вскрытые контейнеры, но в следующий раз все повторялось.

Директор предприятия пробовал вести с разъяренными квартировладельцами конструктивный диалог, убеждая их быть более бдительными и сообщать в полицию, если они станут свидетелями очередного разорения баков. Но жители окрестных домов, разделившись на два лагеря, к единому мнению так и не пришли.

- В результате мы просто убрали контейнеры, - резюмировал Берик Талгатович. - Мы и без того вывозим ТБО на безвозмездной основе, у нас нет средств еще и на то, чтобы приставить к каждой площадке охрану. Мы готовы выставить контейнеры обратно, но проблема остается острой. С острова постоянно приходят бомжи и разоряют мусорку.

В управлении полиции пояснили, что личности, разоряющие площадки для сбора ТБО, могут быть наказаны только по факту совершения ими злонамеренных действий.

- Лица, которые умышленно или по неосторожности ломают контейнеры, могут быть привлечены к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, - прокомментировал заместитель начальника управления полиции Усть-Каменогорска Жандарбек Ахметжанов. - Кроме того, к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства привлекаются те, кто растаскивает мусор по окрестностям. Если граждане заметят подобные факты, то могут незамедлительно обратиться в полицию.

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