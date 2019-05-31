"Быть белым - это нормально". Производителей футболок с лозунгом сочли расистами

После первых жалоб представители Trade Me заявили, что не поддадутся давлению и продолжат продавать скандальный товар.

Новозеландский интернет-магазин Trade Me был вынужден снять с продажи футболки белого цвета с принтом It's okay to be white ("Быть белым - нормально), сообщает Lenta.ru.

На эту меру торговой площадке пришлось пойти из-за обвинений в расизме. Футболки выпустила компания VJM Publishing с заявлением, что ее цель - троллинг фанатиков, выступающих против белых, и "местных коммунистов". После первых жалоб представители Trade Me заявили, что не поддадутся давлению и продолжат продавать скандальный товар. Однако впоследствии футболки исчезли с сайта.

Представители VJM Publishing считают, что никакого расистского посыла в их идее нет: быть белым так же нормально, как и чернокожим или жителем Юго-Восточной Азии.

- Если вы белый, носите эту футболку, чтобы троллить ваших местных коммунистов, а если вы чернокожий - носите, чтобы троллить отсталых белых обывателей. В любом случае это весело! - предложили в VJM Publishing.

Руководитель отдела безопасности компании Trade Me Джордж Хиотакис (George Hiotakis) объяснил перемену решения руководства интернет-магазина тем, что, хотя компания не нарушила юридических норм, она была вынуждена прислушаться к мнению потребителей.

- Мы понимали, что в этой фразе есть некоторая двусмысленность, которую трудно преодолеть, - сказал Хиотакис.

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