Подозреваемых в кражах аккумуляторов задержали в Нур-Султане

Они признались в совершении трех краж, преступной добычей подозреваемых стали шесть аккумуляторных батарей.

Столичные полицейские по "горячим следам" задержали двух жителей города, подозреваемых в совершении серийных краж аккумуляторов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Нур-Султана.

О хищении двух аккумуляторов с грузового автомобиля в полицию обратился предприниматель. Полицейские с помощью камер обнаружили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 38-летних жителей столицы.

- Они признались в совершении трех краж, преступной добычей подозреваемых стали шесть аккумуляторных батарей. Вещественные доказательства частично изъяты и возвращены владельцам, ведется расследование по статье кража. Задержанные водворены в изолятор временного содержания (ИВС), проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в Департамент полиции Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо "102", - сообщили в полиции.

Кражи аккумуляторов одни из самых распространенных краж с авто. С начала текущего года полицейскими раскрыто 62 кражи, задержано 12 групп специализировавшихся на хищениях АКБ.

В целях предотвращения краж полицейские рекомендовали водителям оборудовать автомобиль системой охранной сигнализацией, парковаться на территории охраняемых стоянок, организаций охватываемых камерами либо находящихся под физической охраной. При выявлении подозрительных лиц около парковки, во дворах домов, немедленно сообщить в ОВД по телефону 102.

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