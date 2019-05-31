Дождливая пятница ожидает казахстанцев

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, лишь на юго-востоке и западе РК погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской-возможен град. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области днем местами возможен град.

В Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды на 30 мая.

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