Матерящегося поселкового акима хотят наказать в Костанайской области

Совет по этике принял решение пока не увольнять Азамата Бердалинова, а направить акиму Тарановского района рекомендацию о вынесении неполного служебного соответствия.

Нецензурная брань поселкового акима стала темой для обсуждения на очередном совете по этике. Как сказано в материалах дисциплинарного дела, чиновник, используя ненормативную лексику, пытался призвать своего подчиненного к работе. Это произошло в Тарановском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Члены совета по этике 29 мая рассматривали дисциплинарное дело в отношении акима сельского округа Айет Тарановского района Азамата Бердалинова. Поводом послужила запись разговора между акимом и его подчиненным во время рабочей поездки в начале мая.

- Установлено, что первая часть разговора между Бердалиновым и главным специалистом аппарата акима сельского округа Айет Жамангузовым состоялась в автомобиле во время объезда объектов села Айет, где на тот момент должна была быть произведена санитарная очистка. Так, в ходе разговора Бердалинов выражался нецензурно, вел себя некорректно, повышал голос, – рассказал главный специалист Управления контроля в сфере государственной службы Рашид Есламов.

Аким сельского округа свою вину признает и даже приносит извинения. Свой поступок объясняет банальной сложностью работы, так как в селе нехватка кадров, а Жамангузов по его словам, свою работу не выполнял должным образом.

- На сегодняшний день у нас проблема. Четырех сотрудников не хватает, государственных служащих, большая нагрузка действительно. Не сдержался, приношу извинения Болату Абдибековичу, что выражался нецензурной бранью. Хотелось сделать как лучше, получилось как всегда, – объяснял аким сельского округа Айет Азамат Бердалинов.

- Когда начался этот шум, я попал в больницу с давлением 220 на 100. Мог получить инфаркт. Он же должен понимать, учитывать мое состояние, – вспоминает Болат Жамангузов.

Болат Жамангузов объяснил членам совета, что запись он сделал, но не распространял ее в интернете, кто мог это сделать, он не знает. Сам он простил акима, но родственники возмущены тем, как обращаются на госслужбе с подчиненными.

Как оказалось, у Азамата Бердалинова уже есть дисциплинарное взыскание за недолжное исполнение поручения по цифровизации полей. Но сотрудники его характеризуют с положительной стороны, поэтому после долгого спора совет принял решение пока не увольнять Азамата Бердалинова, а направить акиму Тарановского района рекомендацию о вынесении неполного служебного соответствия.

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