За четыре месяца инвестиционный доход ЕНПФ составил 172,4 млрд тг

Пенсионные активы приблизились к 10 триллионам тенге.

Инвестиционный доход ЕНПФ снизился почти на 5% за год. В то же время пенсионные активы приблизились к 10 триллионам тенге. Об этом сказано в исследовании Finprom.kz, передает Zakon.kz.

За четыре месяца текущего года чистый инвестиционный доход ЕНПФ составил 172,4 млрд тг - на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (181,1 млрд тг). Больше всего поступлений было получено за счет вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 214,3 млрд тг.

Второе место в структуре приходится на доходы от внешнего управления: 5,4 млрд тг, доля от чистого дохода составила 3,1%. Прочие доходы равны 3 млрд тг.

При этом четвертый месяц подряд фиксируются убытки от рыночной переоценки ценных бумаг и от переоценки иностранной валюты. За январь–апрель текущего года общая сумма убытков составила 50,3 млрд тг, из них убытки от рыночной переоценки ценных бумаг - 29,5 млрд тг (годом ранее зафиксирован доход в размере 21,3 млрд тг), убытки от переоценки иностранной валюты - 20,8 млрд тг.

На текущий момент пенсионными активами управляет Нацбанк. ЕНПФ, в свою очередь, выступает в качестве оператора, который информирует вкладчиков о состоянии их накоплений.

Общая сумма пенсионных активов на конец апреля 2019 года составила 9,9 трлн тг, увеличившись на 21,2% год-к-году. Основная доля в инвестиционном портфеле ЕНПФ приходится на ГЦБ РК: 42,1%, или 4,2 трлн тг (годом ранее - 45,5%, или 3,7 трлн тг). Депозиты в структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ составили 6,8%, или 717,9 млрд тг.

В свою очередь, активы, находящиеся во внешнем управлении, по-прежнему занимают менее 1%, а точнее 0,9%, или 88,2 млрд тг.

Сейчас вопрос полной передачи пенсионных активов частным компаниям все еще находится на стадии обсуждения. На данный момент существует множество крупных международных компаний, специализирующихся на управлении активами, которые занимаются этим много лет, и достаточно успешно.

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