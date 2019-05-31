Курс доллара вырос до 384 тенге в обменниках

В обменниках доллар покупают/продают по 382,3-384,1 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 382,53 тенге за доллар (+1,16 тенге), объем торгов – 31,12 млн долларов (-15 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8640 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1900 тенге за юань (+0,0693 тенге), объем торгов – 470 тыс. юаней (-1 630 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 382,3-384,1 тенге, евро - 426,1-428,1 тенге, рос.рубля - 5,85-5,9 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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