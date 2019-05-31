В Карагандинской области на Мамочкином кладбище Карлага появится мемориальный комплекс

Мамочкино кладбище находится в 30 км от Караганды - на территории, где когда-то располагался исправительно-трудовой лагерь Карлаг для репрессированных.

На Мамочкином кладбище наконец-то появится памятник и будет проведено благоустройство его территории. Сегодня проект одобрил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Zakon.kz.

О том, каким станет мемориальный комплекс, рассказали после митинга памяти жертв политических репрессий. В нем приняли участие аким Карагандинской области, представители Ассамблеи народа Казахстана, священнослужители разных конфессий, потомки репрессированных и жители области. Митинг-реквием был посвящен Дню памяти жертв политических репрессий.

- Это место - не просто кладбище, не просто чистое поле. Здесь лежат дети - невинные жертвы большого террора. Многие из них даже не успели сделать первые шаги. Мы даже не знаем, сколько их здесь похоронено. До сих пор находят останки. И мы, и будущие поколения должны сохранить память об этом, чтобы не повторилась чудовищная ошибка. Мы должны ценить мир и согласие, которые есть в нашей стране, - сказал Ерлан Кошанов.

Глава региона ознакомился с проектом нового комплекса Мамочкиного кладбища. В прошлом году была проведена паспортизация объекта и оформление участка. Начать работы планируют уже в этом году.

- Мы несколько лет работали над этим проектом. В творческую группу, помимо меня, вошли архитекторы Кайрат Жиенбаев и Юлия Ли, скульптор Тарас Кишкарев. Вообще, идея реконструкции кладбища возникла еще очень давно, и общественность давно говорила об этом. А в прошлом году аким области дал поручение привести Мамочкино кладбище в порядок, - рассказал художник, один из авторов проекта Игорь Баграмов.

После реконструкции железные ворота на кладбище заменит скульптурная входная группа. Ее центром станет монумент «Скорбь матери». Высеченную из камня статую плачущей женщины с трех сторон будет окружать колючая проволока. Сверху - белые каменные голуби. Это символ чистых детских душ, которые уже оторвались от земли, но не спешат покинуть мать.

Также близ кладбища построят часовню. В ней будет три входа с символами каждой из трех конфессий: мусульмане, православные и католики. Внутри - три отдельные комнаты, каждую из которых оформят в соответствии с религиозными канонами. В одной из комнат стены будут расписаны сурами из Корана. В двух других повесят иконы. Войти в часовню можно будет с трех разных сторон.

Территорию вокруг Мамочкиного кладбища также планируют благоустроить. Здесь установят скамейки, урны и фонари. Приведут в порядок подъездную дорогу, для того чтобы посетители могли легко добраться до мемориального комплекса.

После окончания работ территорию кладбища передадут в ведение Долинского музея памяти жертв политических репрессий.

Мамочкино кладбище находится в 30 км от Караганды - на территории, где когда-то располагался исправительно-трудовой лагерь Карлаг для репрессированных. В 1930-1940-х годах на нем хоронили детей и узниц Карлага, умерших от истощения и болезней.



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