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Первые дни лета будут дождливыми

Температура воздуха незначительно понизится.

Фото : pogodaprognoz.ru31 мая 2019, 11:35

Прогноз на 1-3 июня распространили синоптики РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов местами кратковременные дожди с грозами, град и шквалистое усиление ветра предполагаются в большинстве областей Казахстана в первые выходные дни лета.

Температура воздуха незначительно понизится и будет близкой к средним многолетним значениям.

Но в западных областях, где погода ожидается преимущественно без осадков, температура будет выше климатической нормы на 3…6°С.

Подробный прогноз погоды в регионах смотрите здесь.


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