Первые дни лета будут дождливыми

Температура воздуха незначительно понизится.

Прогноз на 1-3 июня распространили синоптики РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов местами кратковременные дожди с грозами, град и шквалистое усиление ветра предполагаются в большинстве областей Казахстана в первые выходные дни лета.

Температура воздуха незначительно понизится и будет близкой к средним многолетним значениям.

Но в западных областях, где погода ожидается преимущественно без осадков, температура будет выше климатической нормы на 3…6°С.

Подробный прогноз погоды в регионах смотрите здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!