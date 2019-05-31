Абаев ответил на предложение вместо поддержки Афганистана помочь ипотечникам

По его словам, часто бывает так, что среди выходящих на пикеты не все находятся в отчаянном положении.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал возмущения некоторых казахстанцев тем, что государство оказывает значительную гуманитарную поддержку Афганистану вместо того, чтобы помочь ипотечникам, передает Zakon.kz.

В программе "Открытый диалог" на ТК "Хабар" Даурен Абаев сообщил, что государство помогло казахстанцам по 25 тыс. ипотечных кредитов, прощено должникам 48 млрд тенге.

- Бесспорно, есть категории граждан, которым государство должно помочь в погашении ипотечных займов. На сегодняшний день в Казахстане за счет государственных средств были серьезно пересмотрены выплаты почти по 25 тысячам ипотечных кредитов. Общая сумма их задолженности составляла более 140 млрд тенге, а простили им около 48 млрд тенге. Думаю, это серьезная поддержка для нуждающихся. Но полное списание кредита, я считаю, это порочная практика. Она ложится грузом не на госаппарат, как думают многие, она ложится грузом на налогоплательщиков, - сказал Абаев.

По его словам, часто бывает так, что среди выходящих на пикеты не все находятся в отчаянном положении.

- Кто-то хочет решить свои ипотечные проблемы под шумок. Бывает, что кому-то сложно заплатить ипотеку за однокомнатную квартиру на периферии города, а кто-то требует списание долга за коттедж или 4-х комнатную квартиру в элитных районах Алматы, - сказал министр.

Что же касается предложения не помогать, например, Афганистану, а помочь казахстанцам с погашением ипотеки, его Абаев назвал "кухонными разговорами".

- Не один Казахстан занимается помощью Афганистану. Сегодня проблемами этой страны озабочено все мировое сообщество. Потому что если не возвращать эту страну к нормальной жизни, над нами всеми всегда будет незримо нависать угроза вылазок и атак экстремистов, наркотрафика и импорта радикализма Если, условно, Аргентина может позволить себе не переживать относительно ситуации в Кабуле, то для нас это недальновидно Нас отделяет всего 1 500 км. К примеру, сегодня в казахстанских вузах обучаются ребята из Афганистана. Возвращаясь на родину они работают в госаппарате, школах, больницах, каждый на своем участке пытается сделать свою страну лучше. Но у них всегда был и альтернативный путь - вступить в одну из двух десятков террористических организаций. Не дай Бог, если однажды такие боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов, вплотную приблизятся к нашим границам, тогда счет пойдет не на миллионы тенге, а на жизни наших граждан. И мы не должны этого допустить, - пояснил Даурен Абаев.

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