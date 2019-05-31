Ночной ремонт дорог продолжают в центре Алматы
Предстоит укладка нового покрытия.
Фото : Zakon.kz31 мая 2019, 12:20
Работы по снятию асфальта на улице Гоголя в Алматы завершены, впереди - укладка нового покрытия. График перекрытия дорог представляет Zakon.kz.
Дорожно-ремонтные работы продолжат проводить в ночное время, чтобы избежать заторов и пробок.
По сообщению подрядной организации, на ул.Гоголя участок от пр.Сейфуллина до ул.Желтоксан с 31 мая 23:00 до 1 июня 06:00 будет перекрыт.
Также на ул.Карасай батыра участок от ул.Гагарина до ул.Розыбакиева с 31 мая 23:00 ч. по 1 июня 06:00 ч. будет перекрыт.
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