Ночной ремонт дорог продолжают в центре Алматы

Предстоит укладка нового покрытия.

Работы по снятию асфальта на улице Гоголя в Алматы завершены, впереди - укладка нового покрытия. График перекрытия дорог представляет Zakon.kz.

Дорожно-ремонтные работы продолжат проводить в ночное время, чтобы избежать заторов и пробок.

По сообщению подрядной организации, на ул.Гоголя участок от пр.Сейфуллина до ул.Желтоксан с 31 мая 23:00 до 1 июня 06:00 будет перекрыт.

Также на ул.Карасай батыра участок от ул.Гагарина до ул.Розыбакиева с 31 мая 23:00 ч. по 1 июня 06:00 ч. будет перекрыт.

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