В Алматы почтили память жертв голодомора 1931-1933 годов

В 1997 году Указом Первого Президента Республики Казахстан 31 мая объявлен Днем памяти жертв политических репрессий.

Два года назад по поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева в центре Алматы был установлен памятник жертвам голода, олицетворяющий собой всю скорбь казахского народа в образе матери, прижимающей к груди обессилевшего ребенка. Сегодня алматинцы пришли в сквер Карагайлы и возложили цветы к памятнику жертв голода 1931-1933 годов, передает Zakon.kz.

Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что страницы нашей истории помнят немало тяжелых и трагических событий, но казахский народ никогда не терял надежды и устремленности в будущее.

- Мы всегда будем помнить трагические события того времени, чтобы как сказал Елбасы, никогда не повторить печальные страницы прошлого. Уроки истории имеют ценность только тогда, когда осмыслены и осознаны следующим поколением. Сегодня Казахстан – это страна, где главными ценностями народа являются единство, согласие и мир. Как говорят в народе, "легка ноша, поднятая вместе". Пусть больше никогда наш народ не испытает подобной трагедии. Пусть всегда будет крепкой цитадель нашей независимости и светлым наше будущее! - подчеркнул Бауыржан Байбек.

С 1918 по 1933 годы в Казахстане по разным данным погибли более трех миллионов человек, из них с 1931 по 1933 годы свыше 1,7 миллионов. Жертвами репрессий 1937-1938 годов стали свыше 100 тысяч казахстанцев. В 1997 году Указом Первого Президента Республики Казахстан 31 мая объявлен Днем памяти жертв политических репрессий.

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