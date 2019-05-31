Сотрудница "Эйр Астаны" примирилась с композитором Кусаиновым
Композитор принес извинения.
Фото : rutage.com31 мая 2019, 12:40
"Эйр Астана" информирует общественность о примирении сотрудницы авиакомпании с казахстанским композитором Муратом Кусаиновым.
Состоялось примирение между композитором Муратом Кусаиновым и сотрудницей наземной службы "Эйр Астана" по инциденту, имевшему место 14 апреля 2019 года в аэропорту Нур-Султана.
В свою очередь, сотрудница авиакомпании приняла извинения от композитора Мурата Кусаинова и согласилась о примирении.
Авиакомпания "Эйр Астана" напоминает, что главным приоритетом авиакомпании является безопасность и просит пассажиров неукоснительно соблюдать требования по ее обеспечению как во время досмотра в аэропорту, так и на борту воздушного судна.
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