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О состоянии доставленной из Италии на родину казахстанки рассказали врачи

Лечение наблюдение в условиях реанимации.

Фото : TgrRaiToscana31 мая 2019, 12:45

Доставленная из Италии санавиацией пациентка находится в алматинской больнице. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы, передает Zakon.kz.

Девять граждан Казахстана пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Италии. Большинство из них остаются в Италии и продолжают отдых, но двое наших соотечественников оставались в итальянской больнице из-за множественных травм. Министерство здравоохранения распространило сообщение, что их доставят на родину бортом санавиации.

- Пациентка доставлена в Городскую клиническую больницу N 7 с диагнозом: Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга легкой степени. Закрытый перелом сосцевидного отростка височной кости слева. Закрытая позвоночная травма. Компрессионный перелом позвонка. Закрытый перелом остистых отростков позвонков. Закрытая травма грудной клетки. Перелом 4 ребер со смещением. Ушибы мягких тканей грудной клетки. Проведена операция. Лечение наблюдение в условиях реанимации, - прокомментировали в пресс-службе горздрава.

О другом пострадавшем не сообщается.


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