ЕС предлагает сформировать более сильное партнерство с Казахстаном

В качестве примера глава Европейского Совета отметил такие сферы, как энергетика, транспорт и цифровые коммуникации

Европейский Совет предлагает сформировать более сильное партнерство со странами Центральной Азии и в частности с Казахстаном, который является ключевым партнером в регионе. Об этом в рамках своего официального визита сказал президент Европейского Совета Дональд Туск, передает корреспондент Zakon.kz.

- ЕС недавно определил свою стратегию для углубления партнерства с ЦА и со всеми ее странами. Казахстан ключевой партнер в этом регионе. Хотел бы подчеркнуть это своем визитом. Ваша страна является мостом между Европой и Дальним Востоком, а также между Россией и Южной Азией. В своей новой стратегии по ЦА мы предлагаем сформировать более сильное и современное партнерство, углубить наше сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций, - сообщил Туск.

Глава ЕС добавил, что провел хорошее обсуждение с Президентом Касым-Жомартом Токаевым о госпрограммах, реализуемых в Казахстане, включая улучшения бизнес-климата, верховенство закона и борьбы с коррупцией.

- ЕС это первый торговый партнер Казахстана и иностранный инвестор. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС скоро будет ратифицировано всеми членами государствами ЕС. Мы уже начали ее реализацию. Это также хорошая основа для рассмотрения региональных вызовов, как насильственный экстремизм или вопросы экологии. Кроме того мы обсудили политический переход в Казахстане, который проходит сейчас, - отметил Туск.

В свою очередь Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит в страны Центральной Азии имеет особое значение в рамках принятия Европейским Советом новой стратегии по отношению к региону.

- Этот важный документ и этот визит показывает, что Европейская сторона готова приложить свои усилия для укрепления политического и экономической стабильности в Центральной Азии, - сказал Токаев.

Визит Дональда Туска, по его словам, открывает новую главу в сотрудничестве между Нур-Султаном и Брюсселем.

- Соглашение о расширенном партнерстве подписано в 2015 году, вывело наше сотрудничество на новый уровень. Казахстан был первой страной в Центральной Азии, которая подписала соглашение нового поколения с ЕС. Это говорит о том, что наши отношения стали сильнее и теснее, - сказал президент Казахстана.

По его словам, в республике сегодня продолжают активно работать по углублению партнерства со всеми лидирующими странами Европы.

- Программа Казахстана – путь к Европе и стратегии ЕС для ЦА примеры нашего успешного взаимодействия в различных областях. Учитывая эти достижения, мы полны оптимизма в будущем наших взаимоотношений. Как глава государства я буду продолжать курс к всеобъемлещему и конструктивному партнерству с Европейским Советом, - заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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