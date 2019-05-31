Назарбаев рассказал о любимом месте для отдыха

Н. Назарбаев признался, что в прошлом году специально побывал в разных местах.

Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал, где предпочитает проводить отпуск, передает МИА "Казинформ".

- Я побывал во всех странах мира, в своей жизни встретился с более 200 президентами, а также с учеными, экспертами. Во всех красивых местах уголках мира побывал. Но я не хочу никуда уезжать из Казахстана, даже в отпуск. Потому что все есть в нашем Казахстане. У нас на родине, - сказал Елбасы на торжественной церемонии поздравления выпускников Назарбаев Университета.

Н. Назарбаев признался, что в прошлом году специально побывал в разных местах.

- Казахстанцы ездят на море, а у нас Каспийское море, смотрите, какой там комплекс - четырех-, пятизвездочные отели. Они не уступают другим отелям. У нас есть Алаколь, Боровое. В Алматинской области есть горнолыжные курорты, есть все, и, поэтому мы должны развивать туристический потенциал, открывать такие объекты и тогда к нам будет приезжать, - добавил Елбасы.





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