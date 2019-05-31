Президенты Казахстана и Европейского Совета посетят "АЛЖИР"

Туск признался, что тронут посещением Казахстана в национальный день памяти жертв политических репрессий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Дональд Туск посетят музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР", передает корреспондент Zakon.kz.

- Официальный визит господина Дональда Туска совпадает с особым днем в истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем День памяти жертвам голода сталинской репрессии, унесшей миллионы человеческих жизней. Среди жертв репрессии есть не только казахи, но и представители насильно депортированных народов в Казахстан в количестве около 1,5 млн человек. В связи с этим, мы посетим вместе с вами мемориальный музейный комплекс "АЛЖИР" и почтим память жертв тоталитаризма, - сказал Токаев.

Визит в музейный комплекс, по его словам, станет проявлением большого уважения к казахскому народу и всем жертвам репрессий.

- Недавно в Казахстане и Европейском Союзе произошли важные политические события. В городе Нур-Султан прошел 5 юбилейный саммит Евразийского экономического союза, в Европе завершились парламентские выборы. Я уверен в том, что результаты этих выборов внесут большой вклад в сохранение европейского единства и укрепят сильные позиции Европы на мировой арене, - отметил Президент Казахстана.

Президент Европейского Совета Дональд Туск признался, что тронут посещением Казахстана в национальный день памяти жертв политических репрессий.

- Мемориал жертв в лагере "АЛЖИР", который я сегодня посещу это символическое напоминание об устойчивости человеческого духа перед тоталитаризмом. Многие из моих соотечественников также потеряли свои жизни в ГУЛАГе. Это заставило меня вспомнить, что польский и европейский опыт по переходу к демократии включает и собственный опыт, он потребовал большое количество жертв. Но это дело того стоило, - заключил Туск.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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