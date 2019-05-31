Три человека пострадали в ДТП в Алматы
От сильного удара минивен перевернулся на бок и продолжил движение.
Фото : zakon.kz31 мая 2019, 14:41
В Алматы на перекрестке Курмангазы-Масанчи столкнулись два автомобиля, передает Zakon.kz.
По улице Курмангазы в восточном направлении ехал Hyundai Accent. Со слов очевидцев, он ехал на зеленый свет светофора. В северном направлении по улице Масанчи на перекресток выехал Toyota Emina. Водитель Hyundai не успел избежать столкновения и протаранил Toyota в бок.
От сильного удара минивен перевернулся на бок и продолжил движение. Очевидцы помогли поставить автомобиль на колеса. Медики госпитализировали водителя и двух пассажиров Toyota Emina.
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