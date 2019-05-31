Три человека пострадали в ДТП в Алматы

От сильного удара минивен перевернулся на бок и продолжил движение.

В Алматы на перекрестке Курмангазы-Масанчи столкнулись два автомобиля, передает Zakon.kz.

По улице Курмангазы в восточном направлении ехал Hyundai Accent. Со слов очевидцев, он ехал на зеленый свет светофора. В северном направлении по улице Масанчи на перекресток выехал Toyota Emina. Водитель Hyundai не успел избежать столкновения и протаранил Toyota в бок.

От сильного удара минивен перевернулся на бок и продолжил движение. Очевидцы помогли поставить автомобиль на колеса. Медики госпитализировали водителя и двух пассажиров Toyota Emina.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!