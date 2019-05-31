Дарига Назарбаева вновь подняла вопрос контрабанды на казахстанско-китайской границе

Мы знаем о большом количестве нарушений на границе - глава Сената.

30 мая состоялось заседание Сената Парламента, на котором Дарига Назарбаева указала на ряд проблемных вопросов развития транспортной инфраструктуры, в частности, дефицит вагонного парка и образующиеся очереди при перевозке грузов, передает Zakon.kz.

- На сегодня известно, что наблюдается большой дефицит вагонных парков для перевозки на железной дороге. Образуются огромные очереди на перевозку, а это дополнительно создает коррупционную основу для правонарушений и есть огромные очереди на границе по перевозчикам. И так как по вагонному парку наблюдается огромный дефицит, то это тормозит всю работу инфраструктуры. Недостаточно иметь хорошие дороги, недостаточно построить автомагистрали, если есть нехватка средств для перевозки грузов по нашей территории. Особенно, когда речь заходит о транзитном грузе, - отметила Назарбаева.

Также Дарига Назарбаева в очередной раз подняла вопрос контрабанды на казахстанско-китайской границе.

- Мы знаем о большом количестве нарушений на границе. О том, что контрабанда присутствует, о повсеместном нарушений правил на границе. У меня вопрос, как вы собираетесь усовершенствовать работу этого института, - обратилась глава Сената к министру национальной экономики Руслану Даленову.

Министр отметил, что это очень важный вопрос.

- Развитие транзита - это один из методов экономического роста. У нас нет выхода в океан, но мы находимся в центре между Китаем и Европой. Развитие транспортного потенциала для нас является приоритетом. В 2018 году по железным дорогам было перевезено 300 тысяч контейнеров. И это на сто тысяч больше, чем годом ранее. Вопрос с перевозками тесно связан с тарифами. Потому что они давно не поднимались. На данный момент идет работа по установлению баланса между тарифами, которые бы обеспечивали инвестиции в покупку новых вагонов и инфляцией в стране, - отметил Даленов.

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