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В Нур-Султане и двух областях ожидается гроза и град, в ЗКО - пожары

В Акмолинской области 1 июня местами ожидается гроза, ветер.

Фото : yandex.ru31 мая 2019, 15:22

Штормовое предупреждение объявлено в столице Казахстана и ряде регионов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

- В Акмолинской области 1 июня местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем местами шквал, град, - говорится в прогнозе.

В Нур-Султане днем 1 июня ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный порывы 16 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области ночью и утром 1 июня ожидается местами гроза, в течение суток местами ветер северо-западный 15-20 м/с.

Между тем на территории Западно-Казахстанской области устанавливается IV класс пожарной опасности – высокая пожарная опасность.
Как отмечается, при IV классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

В связи с тем, что на территории области ожидается погода без осадков, повышение температуры воздуха класс пожарной опасности будет повышаться.


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