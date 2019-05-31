Стало известно о тяжелом заболевании Тимура Бекмамбетова

Ранее режиссеру удалили щитовидную железу.

Состояние 57-летнего Тимура Бекмамбетова оставляет желать лучшего. Прославленному режиссеру поставили неутешительный диагноз, передает dni.ru.

30 мая Тимур Бекмамбетов обратился в одну из московских клиник, где прошел обследование. Как утверждает телеграм-канал Mash, ранее режиссеру удалили щитовидную железу. Сейчас же речь идет о повторном обследовании, в результате которого медики и назначили Тимуру Бекмамбетову лечение. Отметим, что пока сам кинодеятель никак не прокомментировал информацию о состоянии своего здоровья.

Ранее в личной жизни режиссера случилось радостное событие. В апреле Тимур Бекмамбетов узаконил отношения с помощницей президента Татарстана Натальей Фишман. Примечательно, что избранница моложе продюсера почти на 30 лет. Радостную новость супруги сообщили в социальных сетях. Однако влюбленные не стали рассказывать репортерам, где планируют отметить медовый месяц.

Первой серьезной работой Тимура Бекмамбетова стал фильм 1994 года "Пешаварский вальс". Это военный фильм, основанный на реальных событиях и посвященный Афганской войне. Восстание советских и афганских военнопленных – очень острая и болезненная для того времени тема. Фильм принес Бекмамбетову главный приз "Кинотавра" и первую премию на конкурсе студенческих работ "Святая Анна".

Однако поистине всемирную славу ему принесли картины "Ночной дозор" и "Дневной дозор" 2004 и 2005 годов выпуска, соответственно. Тогда Тимур Бекмамбетов был приглашен в Голливуд, где его задействовали в ряде проектов компании "Fox". Там свой успех режиссер закрепил выпуском фильма "Особо опасен" в 2008 году. Картина имела немалый успех в американском прокате, ведь там в главных ролях выступили Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс Макэвой.

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