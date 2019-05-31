Пленарное заседание Верховного суда
На повестке дня два проекта нормативных постановлений.
Фото : Atameken Business Channel31 мая 2019, 16:00
Пленарное заседание Верховного суда прошло в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
На повестке дня два проекта нормативных постановлений.
Темы:
- О судебной практике применения законодательства об административном надзоре;
- О судебной практике по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим.
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