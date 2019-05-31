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Пленарное заседание Верховного суда

На повестке дня два проекта нормативных постановлений.

Фото : Atameken Business Channel31 мая 2019, 16:00

Пленарное заседание Верховного суда прошло в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

На повестке дня два проекта нормативных постановлений.

Темы:

- О судебной практике применения законодательства об административном надзоре;

- О судебной практике по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим.


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