На повестке дня два проекта нормативных постановлений.

Пленарное заседание Верховного суда прошло в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

На повестке дня два проекта нормативных постановлений.

Темы:

- О судебной практике применения законодательства об административном надзоре;

- О судебной практике по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим.

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