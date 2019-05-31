Актеры театра имени Наталии Сац навестили детей в Центре онкологии Алматы

Музыкальная сказка переворачивает все наши представления о классических сказочных героях.

В преддверии международного дня защиты детей актеры театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац побывали в Центре детской онкологии Алматы с музыкальной сказкой "Две бабы Яги".

В сказке, которую показали актеры легендарного театра - не одна баба Яга, а целых две. Дети с восторгом наблюдали за метаморфозами, которые происходили с каждой из них, смеялись, дружно аплодировали, подсказывали героям, как им поступать… Само представление было бесподобно, игра актеров просто замечательна.

Эта потрясающе веселая и музыкальная сказка переворачивает все наши представления о классических сказочных героях.

Отлично играли все актеры: Дуня – Татьяна Костюченко, Баба Яга, она же Василиса Прекрасная – Кристина Золочевская, Кощей-Бессмертный – Юрий Гнусарев. Всеобщий восторг вызвал Никита Коньшин в роли Ивана-кузнеца. Все актеры просто поразили юных зрителей своим обаянием, шутками, танцами и песнями, и, без сомнения, завоевали все их симпатии.

Актеры театра для детей и юношества Казахстана уже побывали на этой неделе в школах, колледжах, общаются с юными зрителями, показывают отрывки их спектаклей, участвуют в громких чтениях

Мы попросили сказать несколько слов о нашем спектакле Наргизу, психолога онкологического центра.

- Эмоций у нас после просмотренного спектакля было очень много, - сказала она. - Спасибо вашим актерам за сказку. Спектакль продолжался 20 минут, а нам показалось, что целых два часа – так было все увлекательно, интересно. Такое ощущение, что дети сами участвовали в спектакле. Эмоции у ребят были потрясающие. Сегодня, после спектакля, они все у нас смотрят на жизнь позитивно, и думаю, все медицинские процедуры у нас пройдут "на ура".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!