Токаев и Туск возложили венки к памятным плитам мемориала "АЛЖИР"
Также они осмотрели музейную экспозицию, рассказывающую о судьбе репрессированных.
Фото : Акорда31 мая 2019, 16:44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Европейского совета Дональд Туск посетили мемориально-музейный комплекс "АЛЖИР", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Туск, склонив головы перед аркой скорби, почтили память жертв политических репрессий.
Президент Казахстана и глава Евросовета возложили венки к памятным плитам мемориала "АЛЖИР" и осмотрели музейную экспозицию, рассказывающую о судьбе репрессированных. С 1997 года в Казахстане 31 мая отмечается как День памяти жертв политических репрессий.
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