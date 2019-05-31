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Токаев и Туск возложили венки к памятным плитам мемориала "АЛЖИР"

Также они осмотрели музейную экспозицию, рассказывающую о судьбе репрессированных.

Фото : Акорда31 мая 2019, 16:44

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Европейского совета Дональд Туск посетили мемориально-музейный комплекс "АЛЖИР", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Туск, склонив головы перед аркой скорби, почтили память жертв политических репрессий.

Президент Казахстана и глава Евросовета возложили венки к памятным плитам мемориала "АЛЖИР" и осмотрели музейную экспозицию, рассказывающую о судьбе репрессированных. С 1997 года в Казахстане 31 мая отмечается как День памяти жертв политических репрессий.


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