Курсы валют на выходные дни

В обменниках доллар покупают/продают по 382,5-384,4 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 382,58 тенге за доллар при объеме торгов 54,833 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 382,56 тенге за доллар (+1,19 тенге), суммарный объем торгов – 85 953 тыс. USD (-55 674 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 426,83 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8515 тенге за рубль при объеме торгов 20 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8540 тенге за рубль (-0,0138 тенге), суммарный объем торгов – 25 000 тыс. рублей (-3 800 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,2391 тенге за юань при объеме торгов 460 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 382,5-384,4 тенге, евро - 426,5-428,5 тенге, рос.рубля - 5,86-5,91 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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