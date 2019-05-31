Сельский аким отдал сыну служебное авто и получил выговор

Еркегулов в связи с отсутствием в селе других водителей назначил сына водителем служебного автомобиля.

29 мая прошло заседание совета по этике Мангистауской области. На совете рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима села Сенек Каракиянского района Еркегулова, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент АДГСПК по Мангистауской области.

В ходе проведения секретариатом совета по этике мониторинга на предмет соблюдения требовании Этического кодекса в Facebook был обнаружен негативный комментарии об использовании акимом села Сенек служебного автомобиля в личных целях. Причем водителем авто является сын акима, который работает в городе.

- Аким Еркегулов Б. на заседании пояснил, что в связи с отсутствием в селе других водителей, своего сына Құрмантай Б. назначил водителем служебного автомобиля акима села. Служебный автомобиль использовался для поездок в крестьянские хозяйства и после того как его сын устроился на другую сменную работу, в табеле учета рабочего времени указывались лишь отработанные дни. Однако, в ходе проверки установлено, что со стороны аппарата акима села Сенек не было запроса по специальности "водитель автотранспорта", при этом служебный автомобиль использовался для осуществления работ по учету и прививке сельскохозяйственных животных, которые проводятся специалистами ветеринарного пункта подведомственной районной ветеринарной станции "Сенек", - сообщили в департаменте.

Члены совета по этике, приняв во внимание признание акимом вины, за допущенные нарушения подвергли его дисциплинарному взысканию в виде "выговора".

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