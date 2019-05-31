Елбасы поздравил выпускников Назарбаев Университета

Вы должны быть не только высококлассными специалистами, но и активно участвовать в общественной жизни.

Первый Президент Казахстана вручил дипломы с отличием выпускникам Назарбаев Университета, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы

Выступая перед участниками церемонии, Елбасы поздравил всех выпускников со знаменательным событием в их жизни. Первый Президент Казахстана подчеркнул, что за предыдущие четыре выпуска Университет окончили более 2 600 студентов.

- Выпускники Университета – это конкурентоспособные специалисты, востребованные как на Родине, так и за рубежом. Из завершающих сегодня обучение 963 выпускников 565 окончили программы бакалавриата, 378 – магистратуру, 20 – докторантуру. Более 40 процентов выпускников-бакалавров решили продолжить свое обучение, получив приглашение в лучшие вузы мира, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил результаты и достижения учащихся Университета в научно-исследовательской деятельности.

- В прошлом году в Бостоне студенческая команда Школы наук и технологий получила золотую медаль на Международном конкурсе генно-инженерных машин. В качестве проекта по коммерциализации можно отметить проект EGIStic, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев указал, что сегодня высококвалифицированные кадры Университета вносят значительный вклад в технологическое развитие Казахстана.

- 2019 год объявлен Годом молодежи. Образование молодежи является ключевым фактором конкурентоспособности нашей страны в современном мире. Именно от вас, ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Мы принимаем все меры для того, чтобы вы смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности, - обратился к выпускникам Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что брэнд "NU – Назарбаев Университет" стал широко узнаваем не только в мировом академическом сообществе, но и в сферах госуправления, бизнеса, медицины, инноваций, IT-технологий.

- Проект стал прорывным и лидером в своей области не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. За небольшой срок университет вырос в элитное учебное заведение по подготовке профессиональных кадров, развитию отечественных научных исследований и разработок. Главным активом университета, конечно же, является его интеллектуальный потенциал – преподаватели, студенты, управленческий персонал, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана призвал выпускников принимать активное участие в жизни страны и общества.

- Вы должны быть не только высококлассными специалистами, но и активно участвовать в общественной жизни, проявляя свою гражданскую ответственность. Какой бы путь вы ни избрали – продолжить дальнейшее обучение, трудиться на благо страны, представлять Казахстан за рубежом или начать свое дело, желаю вам светлой дороги и реализации намеченных планов, - заключил Елбасы.

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