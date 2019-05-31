Только уголовным наказанием не искоренить коррупцию - Шпекбаев

Эволюция в сторону добропорядочного общества будет возможна при условии культивирования честности и справедливости на протяжении всей сознательной жизни человека.

Председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, что нужно делать, чтобы искоренить коррупцию в обществе, передает Zakon.kz.

- Друзья, на прошедшем 20 мая совещании по вопросам борьбы с коррупцией мы представили главе государства новый формат работы, нацеленный на масштабное продвижение идеологии добропорядочности (integrity), сочетающей в себе такие ценности как честность, справедливость, этичность, неподкупность. Принципиальное отличие в том, что раньше мы акцентировали внимание лишь на недопустимости коррупционного поведения, по сути предупреждая людей об уголовных последствиях. Пример большинства стран с низким уровнем коррупции наглядно демонстрирует, что политика, основанная на устрашении, не дает желаемых результатов, - начал глава антикоррупционного ведомства.

Он отмечает, что несмотря на работу принципа неотвратимости наказания, в Казахстане к уголовной ответственности за коррупцию ежегодно привлекают в среднем свыше тысячи должностных лиц.

- Длительные сроки лишения свободы, многомиллионные штрафы, конфискация имущества, пожизненный запрет на работу в госаппарате – все это до сих пор не останавливает чиновников идти на сделку с совестью. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять бесперспективность дальнейшего ужесточения законодательства. Эволюция в сторону добропорядочного общества будет возможна при условии культивирования честности и справедливости на протяжении всей сознательной жизни человека. Следуя казахской пословице "Біреудің ала жібін аттама", уже в семье мы должны с ранних лет прививать детям твердые установки о чистоте и справедливости, - считает Шпекбаев.

По его мнению, уже в детском саду необходимо доступно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. В школе – не допускать списывания и жульничества. В университете – искоренить покупку оценок и дипломов. Предприниматели должны принципиально отказаться от неэтичного ведения бизнеса и подкупа чиновников.

- Выбранный нами курс не означает, что мы как-то ослабим антикоррупционный контроль. Принцип неотвратимости наказания – по-прежнему один из основополагающих в нашей работе. Однако государству, обществу и бизнесу в сфере противодействия коррупции нужен новый социальный контракт, с ясными для всех без исключения правилами игры. При этом флагманом масштабной трансформации сознания должны стать именно госслужащие. Добропорядочность госаппарата – это не только про соблюдение законности и служебной этики, это еще и приверженность ценностям служения обществу, открытость и способность сопереживать проблемам людей. Даже ответить на обращение гражданина не сухим юридическим языком с формальной отсылкой к закону, а попытаться реально помочь в решении вопроса, вникнув во все детали – это и есть добропорядочность, - резюмировал Алик Шпекбаев.

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