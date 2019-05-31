В Алматы еще две улицы будут частично перекрыты 1 июня
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : kapital.kz31 мая 2019, 17:19
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по пр. Рыскулова одна полоса движения участка от ул. Момышулы до ул. Касыма Шарипова 1 июня с 08:00 до 17:00 ч. будет частично перекрыта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Также 1 июня с 07:00 до 12:00 ч. будет частично перекрыта одна полоса движения участка по ул. Толе би от ул. Бегалина до ул. Кастеева.
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Подрядная организация ТОО "РСУ" приносит свои извинения за временные неудобства.
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