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В Алматы еще две улицы будут частично перекрыты 1 июня

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : kapital.kz31 мая 2019, 17:19

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по пр. Рыскулова одна полоса движения участка от ул. Момышулы до ул. Касыма Шарипова 1 июня с 08:00 до 17:00 ч. будет частично перекрыта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Также 1 июня с 07:00 до 12:00 ч. будет частично перекрыта одна полоса движения участка по ул. Толе би от ул. Бегалина до ул. Кастеева.

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Подрядная организация ТОО "РСУ" приносит свои извинения за временные неудобства.


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