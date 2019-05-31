Некоторые избирательные участки в день выборов откроются в 6 часов утра

Всего таких участков 48, а перенос времени связан с характером работы тех граждан, которые включены в списки избирателей на этих участках.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров разъяснил графики работы избирательных участков в день выборов президента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

- Конституционным законом "О выборах" установлено, что время голосования может быть либо стандартным: с 7:00 до 20:00, либо с учетом представления участковых избирательных комиссий, либо соответствующих акимов, оно может быть подкорректировано территориальной избирательной комиссией. При этом есть оговорка, что голосование не может начаться раньше 6:00 утра и закончиться позже 22:00 вечера, - уточнил Петров.

По его словам, 17-ю территориальными избирательными комиссиями только что в прямом эфире было доложено, что по стране установлены 48 избирательных участков, которые будут открыты не в 7:00 местного времени, а в 6:00 местного времени.

- Это связано с характером работы тех граждан, которые включены в списки избирателей. При этом установлено, что 555 избирательных участков завершат голосование в тот момент, когда проголосуют все граждане, включенные в список избирателей, - пояснил Петров.

Член ЦИКа добавил, что эта норма распространяется на участки, образованные в местах временного пребывания: воинские части, дома отдыха, санатории, лечебно-профилактические учреждения, следственные изоляторы.

- А также отдаленные участки отгонного животноводства, труднодоступные районы, вахтовые поселки. Таким образом, из 9 тысяч 968 избирательных участков, которые образованы на территории Казахстана и за ее пределами, 48 участков начнут голосование в 6:00 местного времени, и 555 закончат голосование тогда, когда проголосуют все граждане, включенные в список, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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