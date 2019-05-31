Налоговая амнистия: половина бизнесменов погасили недоимки по налогам

По состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса.

В столице прошла конференция для налогоплательщиков с участием председателя Комитета государственных доходов МФ РК Марата Султангазиева, на которой рассказали о ходе налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, передает Zakon.kz.

Глава комитета призвал субъектов малого и среднего бизнеса освободиться от накопленных долгов, тем самым снять наложенные органами государственных доходов ограничения.

По его словам, по состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 млрд тенге, пени – 122,9 млрд тенге, штрафы – 7,4 млрд тенге.

Для участия в налоговой амнистии налогоплательщикам никуда обращаться не нужно.

Согласно порядку проведения налоговой амнистии органы государственных доходов самостоятельно проверяют лицевые счета налогоплательщиков, ежедневно осуществляют мониторинг уплаты основной суммы налога.

Заместитель председателя КГД МФ РК Жайдар Инкербаев отметил, что на сегодняшний день в целом по республике погасили свою недоимку по налогам 37 644 налогоплательщиков на общую сумму 7,5 млрд тенге, по ним подлежат списанию пени на сумму 2 млрд тенге и штрафы на сумму 99 млн тенге.

Наиболее активными участниками налоговой амнистии являются налогоплательщики Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Костанайской областей.

Так, количество субъектов малого и среднего бизнеса погасивших недоимку, числящуюся на 1 октября 2018 года, составляет свыше 50%, из числа условно подпадающих.

Также Инкербаев рассказал о предстоящей налоговой амнистии для физических лиц.

Комитетом разработаны поправки в налоговое законодательство РК, которые предусматривают списание пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года.

В случае принятия поправок под амнистию подпадут 1 390,0 тыс. человек, которым при условии уплаты недоимки на сумму 13,9 млрд тенге будут списаны пени на общую сумму 7,0 млрд тенге.

Налоговая амнистия продлится до конца текущего года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!