Защитите детей: перевернутый батут, пропавший ребенок и другие трагедии за неделю

Стали известны подробности дела о перевернутом батуте, где погиб мальчик.

1 июня – День защиты детей, но за прошедшую неделю именно дети стали участниками большого количества происшествий. К сожалению, без смертельных исходов не обошлось. Подробности читайте в обзоре Zakon.kz.

Стали известны подробности дела о перевернутом батуте, где погиб мальчик.

Продолжение историй

25 мая в Караганде перевернулся детский батут. Двое детей пострадали, а один из-за полученных травм скончался. Было заведено уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека". Позже задержали владельца батута, им оказался бывший сотрудник ДЧС, который уволился со службы за пять дней до трагедии.

С октября 2018 года шли поиски двухлетнего Бекнура Даригул, который пропал в поселке Техснаб. Бекнур Даригул 2016 года рождения пропал 2 октября около 12 часов дня. По словам матери ребенка, он играл во дворе и вышел за его пределы через щель в заборе. 30 мая 2019 года спасатели извлекли тело ребенка. Оно было зажато в образовавшемся зазоре под железобетонными конструкциями и засыпано щебнем и бетонными обломками на выходе сбросного коллектора Балхашского ТЭЦ.

Едва не погибли

26 мая полуторогодовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Костанае. Малышка была доставлена бригадой скорой помощи в детскую областную больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

29 мая в больницу города Ушарал Алматинской области был госпитализирован с ножевыми ранениями 10-летний мальчик. 21-летний парень проник в дом, где живет ребенок, нанес ребенку несколько ножевых ранений и похитил 20 тысяч тенге.

Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, и ребенок смог описать полицейским внешность и приметы напавшего на него неизвестного. По описанию пострадавшего мальчика было установлено, что преступление совершил Дархан Айдарханов 1998 года рождения. На его поимку были ориентированы полицейские всего региона, а ориентировка с его фото разослана во все полицейские подразделения страны. Позже преступника задержали.

В Шымкенте 27 мая жертвами ДТП едва не стали шестеро детей. Водитель автомашины Opel Kadett сбил несовершеннолетних. В результате ДТП один подросток был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Остальные пятеро детей получили легкие ранения и возвращены домой. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.

Смертельные происшествия

На трассе Алматы - Усть-Каменогорск 26 мая произошло трагичное ДТП, в результате которого погибла семья. По Капчагайской трассе из Уштобе ехали две машины - родственники возвращались в город с празднования юбилея. В одной из машин, Lexus RX 300, за рулем находилась женщина. По словам родственников из второй машины, в какой-то момент, по не выясненным пока причинам, машину из крайнего левого ряда резко понесло вправо, где она выехала на обочину и врезалась в сигнальный столбик. После удара автомобиль опрокинулся и начал кувыркаться по обочине, скатываясь в кювет. Машину прокрутило более 100 метров. Она приземлилась на крышу. Трое человек, находившихся в машине, погибли.

В поселке Атасу Карагандинской области во дворе собственного дома застрелен общественник Галы Бактыбаев. По данным полицейских, трагедия произошла в ночь на 29 мая, когда мужчина вернулся домой. Он поставил машину в гараж и уже собирался войти в дом. В этот момент убийца выстрелил ему в голову. Бактыбаев умер на глазах у супруги. Полиция возбудила уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Асема Тунгушбаева

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