Из Назарбаева еще много можно выжать. Выборы президента: интрига нарастает - итоги недели

Лукашенко предложил Назарбаеву заняться ревизией внутри Евразийского экономического союза.

На уходящей неделе в Казахстане произошли три важных события - очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, предвыборные теледебаты кандидатов в президенты и возвращение 171 ребенка из Сирии, сообщает Zakon.kz в своем еженедельном обзоре новостей.

ЕАЭС - важный и узнаваемый игрок на международной арене

29 мая 2019 года в Нур-Султане прошло очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии приняли участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Республики Молдова – Игорь Додон, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Главным документом, принятым на юбилейном саммите, стало совместное заявление членов совета по случаю пятилетия подписания договора о ЕАЭС.

Главы государств рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудили основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

Как отметил Президент Казахстана Токаев, за короткий срок ЕАЭС состоялся как важный и узнаваемый игрок на международной арене, Евразийская интеграция, несмотря на известные трудности, демонстрирует хорошие результаты.

За прошлый год рост ВВП государств-членов ЕАЭС составил 2,5%. Объем внешней торговли вырос на 19%, экспорт – на 27%. Взаимная торговля внутри союза увеличилась на 9%. Если говорить о Казахстане, в 2018 году наша экономика выросла более чем на 4%. Говоря об этом, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для поддержания набранных темпов роста определены основные векторы развития на среднесрочную перспективу в промышленности, энергетике, международной деятельности и других сферах.

- Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, создается общий рынок услуг и рабочей силы, совершенствуются административные процедуры в рамках наднациональной регуляторики. Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Уверен, наша совместная работа заинтересует многие страны мира и позволит в обозримом будущем построить большую и экономически сильную Евразию, - заявил глава государства и обозначил наиболее важные задачи, стоящие перед интеграционным объединением на предстоящий период. По его мнению, необходимо реализовать инфраструктурные мегапроекты, цифровую повестку ЕАЭС, а также использовать потенциал Международного финансового центра "Астана". Предстоит работа по развитию общего рынка и его защите от демпинга и контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, обеспечению эффективного таможенного администрирования.

"Нурсултан Назарбаев предложил построить скоростную железную дорогу и канал "Евразия". Эти проекты могли бы стать символом евразийской интеграции, придать дополнительный импульс развитию экономик наших стран и крепко связать Большую Евразию. В результате наши государства станут еще более конкурентоспособными и привлекательными для транзита Восток-Запад-Восток", - уверен Токаев.

Он считает, что необходимы совместные усилия, направленные на обеспечение доступа товаров на новые рынки, устранение барьеров в торговле и транзите.

По итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета принят и подписан ряд международных документов, в том числе Соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР; о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны".

Также рассмотрены решения Высшего совета "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы", "О Совете по промышленной политике Евразийского экономического союза" и другие.

Лукашенко о Назарбаеве: Мы из него еще много сможем "выжать"

Учитывая исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление ЕЭС, Владимир Путин предложил присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

Поблагодарив Путина за такую инициативу, Елбасы сказал, что постарается быть полезным для всех. Прислушаться к опыту первого президента Казахстана, почетного председателя союза предложил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он предложил, чтобы Назарбаев занялся ревизией всего начатого внутри союза, начиная от кадрового состава комиссии, и заканчивая стратегическими направлениями деятельности союза. "Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем "выжать" положительного для нашего союза", - отметил Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил наградить орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооронбая Жээнбекова за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан. Орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев" является государственной наградой Республики Казахстан и в наградной системе занимает третье положение. Им могут быть награждены казахстанцы за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе Республики Казахстан, а также главы зарубежных государств и правительств за особые заслуги перед Казахстаном. Орден состоит из знака на плечевой ленте и звезды, которые выполнены из золота 750 пробы.

Теледебаты кандидатов в президенты

На уходящей неделе в Казахстане произошло еще одно важное событие – предвыборные теледебаты кандидатов в президенты Казахстана, которые прошли в Нур-Султане 29 мая.

Кандидатов в президенты семь: представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

Касым-Жомарт Токаев и Дания Еспаева в дискуссии не участвовали. Их соответственно представляли первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев и председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев. Также в начале дебатов стало известно, что кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков также не будет участвовать, его представил Али Бектаев.

Теледебаты прошли в три раунда. Предвыборные дебаты – это неотъемлемая часть политической культуры в развитых странах. По мнению руководителя представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в городе Алматы Асель Абен, теледебаты, с одной стороны, показывает открытость и конкурентность избирательного процесса, а с другой, еще раз дает возможность избирателям определиться с окончательным выбором.

- Избиратели могли воочию увидеть и услышать своих кандидатов. Узнать их мнения и позицию в отношении определенных моментов, которые актуальны для общества. И, на мой взгляд, выступления кандидатов были довольно динамичными, содержательными. Они выдержали регламент времени, и было видно, что все кандидаты подготовлены. Ими поднимались очень острые вопросы, которые сегодня волнуют казахстанское общество. В основном поднимались вопросы социального характера – развитие аула, проблема занятости населения и т.д. И казахстанцы могли понять, как тот или иной кандидат будет решать все эти вопросы, – считает Асель Абен.

Также, по ее мнению, немаловажным фактором было то, что многие кандидаты в президенты вели дискуссию на государственном языке. Это говорит о том, что казахский язык уже приобретает статус общественно-политической значимости и активно используется в политическом поле.

Можно ли считать дебаты состоявшимися, если не было трех кандидатов? На этот вопрос ответил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

- Я думаю, дебаты состоялись. И несмотря на отсутствие некоторых кандидатов, проблем с представительностью не было, ведь доверенным лицами выступили не люди с улицы, а три руководителя партий, две из которых представлены в парламенте, - сказал министр и отметил, что участие в дебатах - дело добровольное. "В мире нередко используется практика, когда кандидата на дебатах представляет доверенное лицо. И причины тому могут быть разные. К примеру, занятость как в случае с Касым-Жомартом Кемелевичем. Как известно, он принимал участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС. Бывает, что кандидат считает дебаты не самым эффективным инструментом политической борьбы. Бывает, когда программа и политический вес превосходят соперников, что полезнее не участвовать в диспутах с остальными. И в мире таких примеров очень много", - подчеркнул Абаев.

Выборы: интрига сохраняется и нарастает

В Казахстане продолжается подготовка к предстоящим выборам президента страны. И не секрет, что отечественные политологи, общественники, да и обычные граждане считают вопрос о выборе главы государства практически решенным, называя главным претендентом на этот пост Касым-Жомарта Токаева. Однако, как отмечает одно из ведущих российских изданий, на самом деле все далеко не так однозначно, а потому интрига сохраняется и нарастает. Как утверждают зарубежные аналитики, в нашей стране созданы все условия для того, чтобы выборы президента не превратились "в игру в одни ворота", а имеющиеся кандидаты предлагают избирателям одинаково интересные пути дальнейшего развития республики.

В частности, говоря о демократическом транзите, аналитик издания отмечает, что внимание к президентским выборам в Казахстане приковано не только на всем постсоветском пространстве, но и на Западе, и на Востоке. И причина такого повышенного внимания в том, что здесь происходит полноценный демократический транзит, которого пока еще не было в государствах бывшего СССР. Казахстан недавно очень любили сравнивать с другими постсоветскими государствами — хотя и добровольный уход из власти Нурсултана Назарбаева, и начавшаяся вслед за этим подготовка к выборам продемонстрировали: различий больше, нежели общего.

Прежде всего, Назарбаев никогда не был авторитарным руководителем, который пытался бы "закатать в асфальт" демократическую оппозицию. Политические партии имели возможность эволюционно развиваться: в отличие, скажем, от Армении или Киргизии, где давление привело к обратным результатам — возникновению "цветных" революций. В Казахстане, безусловно, внешние силы тоже неоднократно предпринимали попытки "раскачать" ситуацию (достаточно вспомнить локальные конфликты в Жанаозене в 2011 году или в Атырау в 2016 году), но они не приводили к сколько-либо значимым результатам.

"Нужны изменения, нужен новый подход, новое поколение. Следующая трансформация, спокойная, без политических потрясений — я считаю, что это правильный выход из положения!" — прокомментировал Назарбаев готовящийся демократический транзит.

И власти страны сделали все возможное, чтобы в кампании могли участвовать все желающие кандидаты — представители любых полей политического спектра. Центризбирком Казахстана уже аккредитовал на выборах 67 международных наблюдателей, в том числе делегации от Межпарламентской ассамблеи СНГ и БДИПЧ ОБСЕ: они отмечают высокий уровень соблюдения демократических процедур. А главное — отсутствие скандалов и конфликтов, которые, например, еще недавно сотрясали Украину.

Кроме того, предстоящие выборы вообще во многом уникальные — и по количеству участников (никогда еще в кампании не участвовало семь кандидатов), и по их "новизне".

"Перед избирателями Казахстана стоит непростая задача — им предлагают одинаково интересные пути дальнейшего развития республики, что, безусловно, осложняет выбор. Но этим и ценны альтернативные выборы, каждый гражданин РК проголосует по совести и чести", - подчеркнули "Аргументы и Факты".

ООН готова закупать казахстанскую военную технику и вооружение

ООН готова закупать казахстанскую военную технику и вооружение для миротворческих миссий. Предоставление военной техники и тепловизионного оборудования для миротворческих миссий ООН, сотрудничество в сфере спутникового мониторинга, расширение взаимодействия в сфере цифровизации и телемедицины - эти вопросы были обозначены в числе приоритетных во время встречи министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева с заместителем Генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атулом Харе.

Предложение заместителя Генерального секретаря ООН по использованию казахстанской военной техники в миротворческих миссиях ООН, участники встречи приветствовали, подчеркнув, что наша страна имеет значительный потенциал и стремление к укреплению сотрудничества в этом направлении.

- В Казахстане сегодня работает достаточное количество предприятий, выпускающих военную технику и оборудование, в том числе бронированные автомобили, вертолеты, тепловизионное оборудование, вооружение и боеприпасы. И мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы этот военный потенциал служил делу сохранения мира, - отметил Аскар Жумагалиев.

Сбалансированная внешняя политика нашей страны, значительный миротворческий опыт Казахстана, как в формате военных миссий, так и в качестве диалоговой площадки международного уровня, в ООН высоко оценивают. Потому и намерены усиливать сотрудничество с Казахстаном по многим аспектам, в том числе и на уровне бизнеса.

171 казахстанский ребенок эвакуирован из Сирии

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о проведении третьего этапа спецоперации "Жусан", который был осуществлен по его поручению с 28 по 31 мая. Это заключительный этап специальной гуманитарной операции "Жусан".

- Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь, - отметил Президент.

Гуманитарная операция "Жусан" – масштабная акция, которая была инициирована Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан".

Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи.

- Благодарю всех участников операции – сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию, - говорится в заявлении Президента.

Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Как заявил Токаев, Казахстан и впредь будет защищать права и безопасность наших граждан.

Назначили. Освободили. Приговорили

Премьер-министр РК Аскар Мамин избран председателем совета Евразийского банка развития.

В Атырауской области назначили нового начальника Департамента полиции, им стал Хамза Умбеткалиев. Предыдущий начальник Аян Дуйсембаев был освобожден от должности приказом министра внутренних дел. Причиной послужили результаты служебной проверки, которые показали, что своими поступками Дуйсембаев причинил ущерб имиджу МВД.

Начальником Управления полиции г. Туркестана назначен подполковник полиции Данияр Мейрхан.

По собственному желанию покинула свой пост заместитель акима Алматы Асель Жунусова. Новым замакима стал 34-летний Ильяс Усеров, который ранее занимал должность заместителя руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города.

Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.

В Костанае за взятку осужден экс-председатель райсуда № 2 Бекжан Жамбулов. Его признали виновным по двум статья Уголовного кодекса - вынесение заведомо неправосудного решения и получение взятки.

На 9 лет осудили замруководителя столичного департамента юстиции Р. Рамазанова за покушение на получение взятки в 22 млн тенге.

Более 20 таможенников в Алматинской и Туркестанской областях подозреваются в получении взяток путем вымогательства от участников внешнеэкономической деятельности за организацию беспрепятственного перемещения товаров из КНР в Узбекистан.

В производстве Комитета национальной безопасности находится досудебное производство в отношении сотрудников таможни, фитосанитарного, ветеринарного и транспортного контроля таможенных постов "Нур Жолы", "Калжат" (Алматинская область) и "им. Б. Конысбаева" (Туркестанская область).

В ходе проведенных обысков были изъяты крупные суммы денежных средств в иностранной и национальной валюте, полученные преступным путем. В настоящее время 3 подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, в отношении остальных фигурантов дела, в связи с полным признанием вины, избраны меры пресечения не связанные с лишением свободы.

Подготовила Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!