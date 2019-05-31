Кайрат Мами встретился с президентом Беларуси

Между нашими странами установлено плодотворное сотрудничество. Этому во многом способствуют доверительные и дружеские отношения лидеров государств - Мами.

31 мая 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко принял руководителей зарубежных органов конституционного контроля, прибывших в Минск для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию Конституционного суда Республики Беларусь, сообщает Zakon.kz.

Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами, приветствуя белорусского лидера, сказал, что в 1994 году Беларусь приняла действующую Конституцию республики, которая заложила правовую основу для широкомасштабных преобразований.

- Между нашими странами установлено плодотворное сотрудничество. Этому во многом способствуют доверительные и дружеские отношения лидеров государств. Буквально вчера мы отметили пятилетие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, который является ярким примером эффективной интеграции наших стран. В реализации данной идеи Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева большая заслуга принадлежит и вам, - сказал Мами.

В тот же день под председательством председателя КС РК прошло заседание конференции органов конституционного контроля стран новой демократии. В нем также приняли участие представители органов конституционной юстиции Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана и России.

В качестве специального гостя участвовала первый вице-президент Венецианской комиссии госпожа Хердис Торгейрсдоттир.

Как отметил Кайрат Мами, за 22 года организация состоялась как региональная ассоциация. Она способствует углублению сотрудничества между ее членами и дает возможность для обсуждения общих вопросов, связанных с реализацией, возложенной на нас миссии.

Членами организации принято решение о переименовании Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии в Евразийскую ассоциацию органов конституционного контроля.

В качестве ее отличительных элементов утверждены новые атрибуты Ассоциации: логотип и флаг.

Кроме того, участники Ассоциации обсудили вопросы организации 5-го Конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию, который состоится в Алжире в 2020 году. От имени данной региональной структуры выдвинуты кандидатуры на позиции модераторов, основных докладчиков, содокладчиков и обобщающих спикеров.

Стороны также решили о проведении заседания Ассоциации в рамках всемирного конгресса.

Также главы делегаций проинформировали друг друга о состоявшихся в их странах мероприятиях и планах дальнейшего сотрудничества.

Мами выразил благодарность председателю Конституционного суда Беларуси П.Миклашевичу за возможность организации данной встречи коллег.

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