Кайрат Нуртас ответил на гневные комментарии в свой адрес

Он привык доверять себе.

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас, находясь в отпуске за границей, выкладывает на своей странице в Instagram посты с собственными мыслями. Несколько постов были посвящены негативным комментариями, которые некоторые пользователи оставляют под его постами, передает Zakon.kz.

- Тех, кто пишет мне плохие комментарии, я хочу облить водой. Люди, начинающие писать мне "позор", "кошмар", давайте жить дружно, - обратился к поклонникам певец.

Он заявил, что является человеком, который привык доверять себе.

- Я человек, который ни с кем не соперничает, иду своим путем! Не прошу меня оценивать, но при этом для меня очень ценно ваше мнение, - написал Кайрат Нуртас.

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