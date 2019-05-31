Токаев обсудил вопросы безопасности с секретарем Совбеза России
Состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.
Фото : Акорда31 мая 2019, 17:54
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и России по укреплению региональной и глобальной безопасности, в том числе в рамках международных организаций.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.
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