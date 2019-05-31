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Токаев обсудил вопросы безопасности с секретарем Совбеза России

Состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.

Фото : Акорда31 мая 2019, 17:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и России по укреплению региональной и глобальной безопасности, в том числе в рамках международных организаций.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.


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