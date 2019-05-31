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В Нур-Султане проведут курсы цифровой грамотности

Курсы будут проводиться по 5 направлениям.

Фото : astana.gov.kz31 мая 2019, 17:56

С 10 июня по 31 июля на базе 20-ти столичных школ проведут курсы цифровой грамотности, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Работа по обучению населения цифровой грамотности проводится Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК в рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан".

Курсы будут проводиться по 5 направлениям. Жителей столицы обучат базовым знаниям - работе с персональным компьютером, офисным пакетом Microsoft Office, в сети Интернет. Также учащиеся курсов познакомятся с навыками Open Gov, позволяющими просматривать, комментировать, набирать открытые данные, проекты НПА, бюджетные программы, подавать жалобы и обращения в блог первых руководителей, принимать участие в конференциях, опросах, подписываться и получать уведомления.

Кроме того специалисты научат навыкам E-commerce, с помощью которых можно приобретать, продавать и продвигать товары и услуги онлайн. Овладение навыками E-gov поможет, не выходя из дома, удаленно получать государственные услуги, лицензии.

Знания же информационной безопасности позволят установить защиту на ПК, смартфоны, защитить персональные данные, проведение финансовых операций, в том числе и в сети Интернет. Курсы будут проводиться на бесплатной основе.

Запись ведется по телефонам 57-88-98, 57-88-97, 57-88-95.


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