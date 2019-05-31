В Нур-Султане объявили акцию "Сундет-2019"

Операции будут проводиться 7-8 июня текущего года с 09.00 до 17.00 часов.

В столичных больницах и поликлиниках пройдет благотворительная акция "Сундет-2019" по массовому обрезанию детей, в рамках которой столичные хирурги бесплатно окажут помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, передает столичный сайт акимата.

Традиционно, в медицинских организациях данная услуга предоставляется на платной основе, ее стоимость в среднем 25 тысяч тенге. По мнению организаторов акции, она окажет дополнительную помощь многодетным семьям и малообеспеченным семьям.

Управлением общественного здравоохранения столицы для оказания содействия в предоставлении бесплатной медицинской услуги "циркумцизия" (обрезание) для детей из многодетных и малообеспеченных семей в 4 районах города определено 4 медицинских организаций, в которых будут организованы бригады хирургов и урологов для проведения процедуры. Во всех медицинских организациях предусмотрены от 2-х до 5 операционных для проведения процедуры, организованы бригады хирургов и урологов для проведения обрезания. По каждому медучреждению операции проводят сразу пять хирургов.

Операции будут проводиться 7-8 июня текущего года с 09.00 до 17.00 часов. По словам организаторов, помимо проведения самой операции, для детей будут подготовлены памятные подарки. Заявки для участия в акции "Сундет-2019" принимаются районными акиматами с 31 мая по 6 июня 2019 года.

Для подачи заявки и включения в список необходимо обратиться по следующим номерам: 36-11-26 (район "Алматы"), 55-73-77 (район "Байконыр"), 55-72-93 (район "Есиль"), 55-74-79 (район "Сарыарка").

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